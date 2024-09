Mit Blick auf die Weltmärkte kommentierte ein Analyst: «Kaufwelle nach XL-Zinssenkung». Waren die Anleger an der Wall Street am Mittwoch noch unentschlossen, wie sie reagieren sollten, griffen sie einen Tag später umso entschlossener zu. Mit einer Zinssenkung um gleich 50 Basispunkte hatte die US-Notenbank am Vortag die lang erwartete Zinswende eingeläutet. Eine derart starke Senkung habe es in den vergangenen 20 Jahren nur während der globalen Finanzkrise und der Corona-Pandemie gegeben, kommentierte ein anderer Beobachter. Die Märkte hätten wohl deshalb so gelassen reagiert, weil der grosse Schritt als Nachholung des verpassten Zinsschritts vom Juli interpretiert werden könne.