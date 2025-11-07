Weil die für den Nachmittag geplante Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts wegen des US-Shutdowns ausgeblieben ist, fehlten weiterhin wichtige Daten, die Aufschluss zur künftigen Zinsentwicklung geben könnten. Zuletzt hatte der am Mittwoch von privater Seite publizierte ADP-Arbeitsmarktbericht den Zinssenkungsfantasien wieder neue Nahrung gegeben, ohne allerdings die Kurse hierzulande kräftig in die eine oder andere Richtung zu treiben. Mit Blick auf das grössere Bild hiess es in einer Einschätzung der DZ Bank: Die Bilanz des bisherigen Jahresverlaufs an den Aktienmärkten könne sich unter dem Strich sehen lassen, auch wenn die Dynamik in den vergangenen Monaten zu wünschen übrig gelassen habe. Die Voraussetzungen für ein Jahresendrally seien angesichts der ambitionierten Bewertung der Aktien und des fundamentalen Umfelds aber schon besser gewesen.