Nachdem am Vortag die unerwartet tiefen US-Inflationsdaten noch die Zinssenkungserwartungen angeheizt hatten, fehlten zum Wochenschluss die Impulse. Insgesamt könnten die Börsenteilnehmer mit dem Jahr zufrieden sein, habe der Leitindex SMI doch um mehr als 13 Prozent zugelegt, meinte ein Händler. Nun hätten vor allem die institutionellen Investoren noch vier Handelstage Zeit, ihre Portfolios durch sogenanntes «Window Dressing» für ihre Kunden aufzuhübschen - also gutgelaufene Aktien zu kaufen und Verlustbringer hinauszuwerfen.