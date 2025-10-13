An den Märkten scheine derzeit eine Form der selektiven Wahrnehmung vorzuherrschen, hiess es in einem Marktkommentar des Vermögensverwalters DWS. Die Chancen möglicher weiterer Zinssenkungen und der Künstlichen Intelligenz trieben insbesondere den US-Aktienmarkt immer weiter an. Die lange Liste der Risiken - DWS nennt etwa Handelskonflikte, geopolitische Spannungen, eine hartnäckige US-Inflation, politische und soziale Unsicherheiten oder einen angeschlagenen US-Arbeitsmarkt - würden hingegen eher ausgeblendet. Allein der immer weiter steigende Goldpreis signalisiere, dass die Investoren derzeit einen gewissen Absicherungsbedarf sähen.