Abgaben erlitten dagegen die BLKB-Zertifikate (-1,3 Prozent). Die Kantonalbank gab einen Abschreiber von über 100 Millionen Franken auf ihre Online-Tochter Radicant bekannt. Der CEO wie auch der Bankratspräsident gaben ihren Abgang per 2026 bekannt. Das Staatsinstitut stellte aber auch für 2025 stabile Ausschüttungen an die Zertifikatsinhaber und an den Kanton in Aussicht.