Als Auslöser der Gewinnmitnahmen nannten Händler neben den gedämpften Zinssenkungserwartungen den KI-Hype, wegen dem die Aktienkurse zuletzt massiv gestiegen waren. Positive Überraschungen in der laufenden Berichtssaison würden kaum mehr belohnt. Denn die hohen Erwartungen seien bereits voll in die Kurse eingepreist, hiess es. Dies sorge nun für verstärkte Gewinnmitnahmen. Zudem seien die Investoren derzeit informationsmässig auf einem Blindflug, da Konjunkturdaten aus den USA wegen des Shutdowns weiterhin ausbleiben. Für Unsicherheit sorgten auch die Äusserungen der US-Regierung, wonach die Hochtechnologie von Nvidia nicht exportiert werden soll und der Streit zwischen den Niederlanden und China um den Chip-Hersteller Nexperia. Damit rücke den Handelsstreit wieder ganz nach vorn. Und in dieser Gemengelage wollten die Marktteilnehmer nicht mit randvollen Depots entgegensehen, meinte ein Marktanalyst.