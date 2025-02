Generell hat die Unsicherheit an den Märkten nach den erneuten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump aber wieder zugenommen. Die Zölle gegen Mexiko, Kanada und China sollen nun doch am 4. März in Kraft treten. In der Folge schichteten Marktteilnehmer in defensive Werte um. Die Nervosität am Markt spiegelte sich auch im Volatilitätsindex VSMI wider, der um 5,3 Prozent anstieg. Für weniger Bewegung sorgten die Inflationsdaten aus Deutschland und den USA. Diese lagen im Rahmen der Erwartungen. Im Fokus stand vor allem der vom Fed viel beachtete PCE-Deflator.