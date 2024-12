Nach einem verhaltenen Start zog der Markt an und bewegte sich dann ab dem Nachmittag mehr oder weniger seitwärts. Ein Grund für den Anstieg waren die Pharmaschwergewichte, die mit ihrem Kursverlauf auch den Gesamtmarkt positiv beeinflussten. Das Geschäft verlief aber laut Händlern einen Tag vor den Weihnachtsfeiertagen in ruhigen Bahnen. Hierzulande wird diese Woche wegen Weihnachten nur noch am Freitag gehandelt, insgesamt bleiben 2024 somit noch zwei Handelstage.