Das teilweise Einlenken von US-Präsident Donald Trump im Zollkonflikt sorgte zwar für allgemeines Aufatmen, es wurde in Marktkreisen aber eher zurückhaltend kommentiert. Die 90-tägige Pause biete einen gewissen Verhandlungsspielraum, aber der Basistarif von 10 Prozent bleibe in Kraft und darüber hinaus drohe China nun ein massiver Zoll von 125 Prozent, hiess es am Markt. Allein das Basisszenario der Zölle von 10 Prozent könnte das US-BIP deutlich reduzieren. Die unberechenbare US-Zollpolitik dürfte die Märkte zudem wohl weiterhin durcheinanderwirbeln und enorme Unsicherheit bringen, meinte ein Händler. In den vergangenen Wochen sei sehr viel Porzellan zerschlagen worden. Das Vertrauen sei dadurch nachhaltig gestört. Derweil wurde der Rückgang der US-Inflation am Markt zwar begrüsst. Aber der Einfluss der Zölle auf die Teuerung zeige sich auch erst in den nächsten Monaten, so ein Marktteilnehmer.