Die mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen fielen in etwa wie erwartet aus. «Der Preisauftrieb in den USA nimmt weiter Fahrt auf, die Wirkung der stark angehobenen Importzölle bleibt aber einmal mehr verhalten», kommentierte ein Marktbeobachter. Gleichzeitig sprangen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet an. Damit dürfte die US-Notenbank in der kommenden Woche ihre erste Zinssenkung seit Dezember 2024 durchführen. Einige Analysten erwarten sogar eine Senkung um 50 Basispunkte, die meisten jedoch eine um 25 Basispunkte.