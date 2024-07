Der SMI schloss am Mittwoch um 0,29 Prozent höher auf 12'317,44 Punkten, nachdem er am Morgen bei 12'320 Punkten in den Handelstag gestartet war. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind, stieg um 0,39 Prozent auf 2000,77 Punkte und der breite SPI gewann 0,32 Prozent auf 16'356,34 Zähler.