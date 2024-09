Zudem hätten die neusten Konjunkturzahlen aus China oder aus Europa keine Kaufsignale geliefert, hiess es weiter. Die PMI-Zahlen aus Europa waren zwar etwas besser als erwartet ausgefallen, signalisierten aber weiterhin eine Abschwächung im Industriebereich. Aber dies habe vor dem am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht keine grosse Rolle gespielt, meinten Händler. Denn diese Daten seien mitentscheidend, wie stark die US-Notenbank den geldpolitischen Kurs lockert und ob der Leitzins nun um 25 oder 50 Basispunkte gesenkt wird. Derzeit würden mehrheitlich 25 Basispunkte erwartet, sagen Händler. Bis am Freitag um 14.30 Uhr dürften die Märkte daher in eine leichte Schockstarre verfallen.