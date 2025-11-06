Gleichzeitig wirke sich der US-Shutdown immer stärker auf die Wirtschaft der Vereinigten Staaten aus, sagten Ökonomen. Auch das Thema Zölle bleibe präsent, hat sich doch der Supreme Court der USA in einer Anhörung eher skeptisch zur Zollpolitik von Donald Trump geäussert. Beobachter warnen allerdings vor zu viel Euphorie - für eine Entscheidung dürfte sich das Gericht Zeit nehmen. Und im Falle einer Niederlage Trumps dürfte die US-Regierung nach Wegen und Mitteln suchen, die Zölle doch noch durchzusetzen.