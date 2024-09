Einen Kurssprung vollführten die Titel des Uhrenkonzerns Swatch (+12,1 Prozent), nachdem sie dank China-Hoffnungen bereits stark in den Handel gestartet waren. Am Mittag zogen sie dann nach Aussagen von Swatch-Chef Nick Hayek in einem Interview über eine mögliche Dekotierung noch einmal deutlich an. Für den Fall eines solchen «Going Private» stellte Hayek für die Publikumsaktionäre eine Prämie von «mindestens 30 bis 40 Prozent on top» in Aussicht.