Auch in den USA geht derweil die Rally weiter, vor allem angetrieben durch Technologiewerte. Dabei stützen die Erwartungen rund um das Thema künstliche Intelligenz und die nach wie vor satten Gewinne der US-Technologieriesen. Da die USA wegen des Shutdowns aktuell aber keine Konjunkturdaten publizieren, würden die Unsicherheiten in Bezug auf die Entwicklung der US-Konjunktur stetig zunehmen, warnte ein Analyst. In Ermangelung neuer Konjunkturlagen könnte das Fed-Sitzungsprotokoll der jüngsten Sitzung grössere Beachtung finden. Dieses wird am späten Abend nach Börsenschluss veröffentlicht.