Dabei wirkte sich auch die weiter angefachte KI-Fantasie rund um den Milliarden-Deal zwischen OpenAI und AMD positiv auf Schweizer Techwerte aus. Daneben profitierten hiesige Gesundheitswerte von einer generellen europäischen Branchenstärke. Grundsätzlich verlief der Handel relativ ruhig, wie es am Markt hiess. So reagierten die Anlegerinnen und Anleger vorerst eher gelassen auf den Rücktritt des neuen französischen Premierministers Sébastien Lecornu und den Shutdown in den USA. Mit der Regierungskrise in Frankreich werde «eine gewisse französische Finanzkrise mit einem weiteren kräftigen Anstieg der Renditen für französische Staatsanleihen» allerdings möglich, sofern sich in Paris keine Lösung abzeichne, hiess es in einem Kommentar.