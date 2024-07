Der Leitindex SMI schloss 0,89 Prozent höher bei 12'365,18 Punkten, nachdem er am Nachmittag ein neues Jahreshoch bei 12'383,99 Punkten markiert hatte. Für die Gesamtwoche resultierte für den SMI ein Plus von 3,0 Prozent. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legte 0,72 Prozent auf 2002,59 Punkte zu und der breite SPI 0,76 Prozent auf 16'416,30 Zähler. Im SLI schlossen 22 Titel im Plus, sieben im Minus und Swisscom unverändert.