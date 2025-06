Die Meinungen blieben aber geteilt, ob Trump mit einem militärischen Eingreifen tatsächlich so lange warten würde: «Bereits an diesem Wochenende könnten die USA Ziele des iranischen Atomprogramms angreifen», befürchtete ein Marktanalyst. Die Aufmerksamkeit ging vor allem nach Genf auf ein Treffen mehrerer europäischer Aussenminister mit dem iranischen Aussenminister. Im Fokus blieb aber auch die US-Zinspolitik: Fed-Mitglied Christopher Waller deutete in einem US-Sender an, dass eine Zinssenkung in den USA doch etwas schneller erfolgen könnte als bisher erwartet.