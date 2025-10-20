Der Leitindex SMI schloss um nach einem Tagestief bei 12'581 Punkten noch um 0,07 Prozent tiefer bei 12'635,02 Punkten. Das charttechnische Bild habe sich etwas eingetrübt, nachdem der SMI unter dem Zwischenhoch vom 11. März bei 12'688 Punkten geschlossen habe, kommentierte BNP Paribas. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und in dem die Gewichtung der grössten Titel gekappt ist, rückte um 0,18 Prozent vor auf 2039,28 und der breite SPI um 0,04 Prozent auf 17'369,28 Zähler. 21 SLI-Werte legten zu, acht gaben nach und einer (UBS) schloss unverändert.