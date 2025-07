US-Präsident Trump hatte am Wochenende per 1. August für Waren aus der EU Importzölle in die USA von 30 Prozent angekündigt. Trump sei zwar für Verhandlungen weiterhin offen. Es sei aber fraglich, ob sich die Zeit und Mühe lohne, mit einer Regierung zu verhandeln, die anscheinend den Überblick verloren habe, meinte dazu die Onlinebank Swissquote. Derweil ging das Zittern der Anleger hierzulande weiter. Nach wie vor hat die Schweiz keinen Zoll-Brief oder Ähnliches von Trump erhalten.