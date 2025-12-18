Allerdings könnte die Berechnung der Novemberdaten fehleranfällig gewesen sein, merkte eine andere Marktbeobachterin an. Denn wegen des Shutdowns fehlten gewisse wichtige Daten für den Oktober. Zudem könnte in den Novemberdaten die Zeit zum Monatsende hin, die typischerweise von vielen Rabattaktionen geprägt ist, eher überrepräsentiert sein, hiess es weiter. Die Veröffentlichung der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) kurz davor schlug derweil keine grossen Wellen. Die EZB beliess den für den Markt wichtigen Einlagensatz wie erwartet bei 2,0 Prozent. «Der Markt hat zusätzliche Zinssenkungen inzwischen vollständig ausgepreist», sagte ein Börsianer dazu.