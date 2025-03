Darüber hinaus nähere sich das Quartal dem Ende und die ab April in Kraft tretenden US-Zölle rückten näher. «Alles in allem ist es derzeit einfach kein Umfeld, in dem Anleger sich an grössere Neupositionierungen wagen», meinte ein Börsianer. Die am Nachmittag publizierten Daten zu den Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA fielen zwar besser aus als erwartet, vermochten den hiesigen Aktien aber kaum Impulse zu verleihen.