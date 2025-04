Es sei zwar bereits viel Negatives in den Kursen enthalten und zudem habe Trump mit den 25 Prozent auf alle importierten Autos bereits «eine ziemlich grosse Katze aus dem Sack gelassen», so ein Händler. Dennoch bleibe offen, wie die Börsianer schliesslich auf die neuen Zölle reagieren. Man müsse sich wohl auf eine «übertriebene und nervenaufreibende» Ankündigung aus dem Weissen Haus gefasst machen. Zudem könnten sich die dann wohl folgenden Verhandlungen hinziehen, so dass die erhöhte Volatilität für die Märkte zum ständigen Begleiter werden dürfte, hiess es weiter. Dagegen konnten die im Laufe des Handels veröffentlichten vielen Konjunkturzahlen keine frischen Akzente setzen. Demnach hat sich die Stimmung in der Industrie beidseits des Atlantiks eingetrübt.