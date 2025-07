«Solange wir nicht wissen, was bezüglich US-Zölle Sache ist, bleiben wir im SMI wohl unter 12'000 Punkten gefangen», sagte ein Händler. Bis zum morgigen 1. August sollte die Schweiz eigentlich Bescheid erhalten. Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed wie erwartet und gegen den Willen von US-Präsident Donald Trump an den Leitzinsen festgehalten und diese nicht gesenkt. Robuste Daten zum US-Arbeitsmarkt bestätigten den Entscheid, allerdings steht der viel beachtete monatliche Arbeitsmarktbericht erst am Freitag auf dem Programm. Dann kann allerdings an der Schweizer Börse feiertagsbedingt nicht gehandelt werden.