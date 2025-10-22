An der Wall Street gab es laut Marktbeobachtern sowohl Licht als auch Schatten - mit enttäuschenden Zahlen von Texas Instruments und auch Netflix besonders aus der Tech-Welt. Am Abend folgt dann mit Tesla das erste Unternehmen aus der Reihe der «Magnificent 7». Makrovorgaben treten derzeit eher in den Hintergrund, zumal aufgrund des immer noch geltenden «Shutdown» Daten aus den USA fehlen. Immerhin werden am Freitag nun die September-Inflationsdaten nachgereicht.