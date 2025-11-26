Schwache US-Daten und diverse Äusserungen von US-Notenbankern hatten in den letzten Tagen die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung in den USA bei der nächsten Fed-Sitzung in zwei Wochen auf mittlerweile rund 85 Prozent getrieben, entsprechend legten Aktien zuletzt fast weltweit zu. Allzu viel dürfte an den Märkten diese Woche allerdings nicht mehr passieren. Am (morgigen) Donnerstag sind die US-Börsen wegen «Thanksgiving» geschlossen, zudem dürften sich wohl auch viele Marktteilnehmer in den USA den Freitag als Brückentag gönnen. Entsprechend ausgedünnt werde der Handel vor dem Wochenende dann wohl sein, kommentierten Händler.