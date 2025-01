Zwar kamen aus den USA vorteilhafte Preissignale. Im Dezember waren die Produzentenpreise in den USA weniger stark gestiegen als erwartet. Doch könnten diese nicht ein zu eins auf die Konsumentenpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet, umgelegt werden, hiess es. Die Inflationsdaten werden am Mittwoch erwartet. Zudem verharrte die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen mit 4,79 Prozent weiterhin nahe an der Marke von 5 Prozent. Dies sei ein Niveau, auf dem es zu einer Korrektur an den Aktienmärkten kommen könnte, hiess es, Die Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen ohnehin treffen, ohne auf Unterstützung der US-Notenbank zu setzen, meinte ein anderer Börsianer. Zudem gehe die Berichtssaison los. Morgen werden einige US-Grossbanken, darunter Goldman Sachs und JPMorgan, die Quartalsberichte vorlegen.