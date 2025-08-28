An die Spitze der Bluechips setzten sich die Aktien von Richemont (+1,7 Prozent). Allerdings schmolz hier der Gewinn zum Schluss noch etwas ab. Swatch (-1,8 Prozent), die am Vortag markant zugelegt hatten, gaben dagegen klar nach. Beide Aktien waren am Vortag stark gestiegen, nachdem am Mittwoch Swatch-CEO Nick Hayek spontan zu einem Analysten-Call geladen und sich dabei sehr optimistisch geäussert hatte. Er sprach dabei von robusten Verkäufen in den USA im Juli und August sowie weiteren geplanten Preiserhöhungen, um die US-Zölle aufzufangen. Darauf hatte der Broker Octavian hat das Kursziel für Swatch auf 200 von 193 Franken erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt.