«Die Investoren warten derzeit auf Hinweise, wie es um das Wirtschaftswachstum und die Leitzinsen in den USA bestellt ist», sagte ein Händler. Und das wirke sich auch beruhigend auf die hiesigen Märkte aus. Zudem hielten sich die Anleger derzeit mit Blick auf die am Mittwoch nachbörslich erwarteten Nvidia-Zahlen zurück. Der KI-Konzern hat bekanntlich das Zeug, den Gesamtmarkt in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Hierzulande könnten die Impulse schon am (morgigen) Dienstag folgen, wenn der Nahrungsmittel-Riese Nestlé seinen Kapitalmarkttag abhält.