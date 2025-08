«Die Anleger sind zwar verunsichert, halten sich aber mit Verkäufen zurück. Sie hoffen, dass in den kommenden Tagen noch eine Lösung gefunden werden kann», umschrieb ein anderer Händler die Stimmung am Schweizer Markt. Und dass die hiesige Börse am Tag der Zollankündigung geschlossen war, sei positiv zu werten. So hätten die Anleger etwas mehr Zeit gehabt, sich auf den Handelsauftakt am Montag vorzubereiten.