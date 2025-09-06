Australien hat in den zwölf Monaten bis Juni 2024 1.414 Working-Holiday-Visa für das zweite Jahr — im Wesentlichen Verlängerungen — an Ausländer mit Arbeitsplätzen im Bergbausektor ausgestellt. Im Jahr zuvor waren es weniger als 500. (Im ersten Jahr gibt es für Visa keine Aufschlüsselung nach Beschäftigungssektoren, da sich die Arbeitnehmer in der Regel erst um einen Job bewerben, wenn sie das Visum erhalten haben und im Land angekommen sind.) Auch die Google-Suchanfragen für «FIFO Australia» sind seitdem stark angestiegen und haben einen neuen Höchststand erreicht — und das obwohl die häufig verwendete Abkürzung seit Jahrzehnten eine übliche Arbeitsform in Australien beschreibt.