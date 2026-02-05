Diese Entwicklung hat sich seit Wochenbeginn besonders bei den Tech-Werten zugespitzt. Portfoliomanager sprechen von «wahllosen Verkäufen» bei gewissen Branchenwerten aus dem Software- und IT-Bereich. So sind beispielsweise die Aktien von Nvidia-Konkurrent AMD, trotz über den Erwartungen liegender Resultate und einer Anhebung des Ausblicks, seit Montag rund 20 Prozent gefallen. Dasselbe ist bei den Valoren von Applovin festzustellen - das Unternehmen bietet KI-basierte Softwarelösungen zur Skalierung von mobilen Apps und Spielen an. Gegenüber Oktober resultiert bei den zwei Unternehmen ein Wertverlust von einem Viertel und mehr als einem Drittel.