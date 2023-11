Die Nachrichtenagentur Bloomberg warf am Donnerstag in diesem Zusammenhang sogar die Frage auf, ob die Schweizer Valoren in diesen unsicheren Zeiten den Nimbus als defensive Bollwerke eingebüsst haben. Ein genauerer Blick auf die Kursentwicklung der einzelnen SMI-Titel zeigt, wo das Problem sitzt: Ein grosser Teil der relativ mediokren Performance des SMI in diesem Jahr ist auf die zwei Schwergewichte Roche und Nestle zurückzuführen. Diese machen mehr als 30 Prozent der Gewichtung im SMI aus. Roche leidet unter sinkenden Verkäufen von Covid-Medikamenten und einer verunglückten Pharma-Pipeline, während der Lebensmittelkonzern Nestle in letzter Zeit die Erwartungen der Analysten sowie Investoren verfehlte und als möglicher Verlierer des Booms bei Medikamenten zur Gewichtsreduktion gilt. Zudem konnte auch Novartis, das zweitgrösste Mitglied des SMI, die Anleger nicht begeistern.