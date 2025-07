Beispiel Zeekr

Zeekr, die Premiummarke der chinesischen Nummer vier der Volvo-Mutter Geely, hat die Entwicklung so organisiert, dass an einem Prozess bis zu 20 Stunden pausenlos gearbeitet wird. Denn Zeekr-Ingenieure in Shanghai und Hangzhou leiten ihre Arbeit am Ende jeden Tages an Kollegen im Designzentrum in Göteborg weiter. Viele Tests laufen parallel in Simulatoren, während die traditionellen Autobauer mehr physische Erprobungen auf der Strasse, und zwar eine nach der anderen, durchlaufen.