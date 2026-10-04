Nach einem Fall von 23 Prozent seit Ende Juni ist die Aktie des Flughafens Zürich auf dem Stand von November 2024 angelangt. Die Firma hat im ersten Halbjahr 2026 zwar so viel Gewinn gemacht wie noch nie in einem Semester. Doch auf dem Aktienkurs lasten gleich zwei grosse Brocken. Zu einem wird die Verzögerung bei der Eröffnung des Flughafens im indischen Noida - dem bislang grössten Auslandsengagement des Flughafens Zürich - einen Zusatzaufwand von etwa 80 Millionen Franken für 2026 und 2027 einbringen. Das wird laut Zürcher Kantonalbank (ZKB) zu einem tieferen Reingewinn wie auch zu einem Dividendenrückgang führen. Zum anderen lasten sinkende Flughafengebühren ab Oktober 2026 auf der Einnahmenseite.