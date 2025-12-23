Eine grossen Sprung nach vorne gemacht hat Holcim auf Rang fünf. Im letzten Jahr war die Aktie des Bauriesen noch auf Platz neun der meistgehandelten Schweizer Aktien. Das Vorwärtsrücken zeigt, wie ein Thema die Handelsaktivitäten einer Aktie beflügeln kann. Die Abspaltung des Nordamerika-Geschäftes, das seither als Amrize an der SIX und an der US-Börse als eigene Aktie gehandelt wird, trieb die Aktie ab Mitte Jahr dermassen an, dass sie nun mit einer Performance von rund 70 Prozent beste Aktie des SMI ist - und insgesamt neuntbeste Schweizer Aktie 2025.