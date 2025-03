Am härtesten treffen die Zölle auf US-Importe Porsche und Mercedes-Benz. Sie müssen mit einer Belastung von 3,4 Milliarden Euro rechnen. Die nur in Italien produzierende Edel-Sportwagenschmiede Ferrari will die Preise einiger Modelle um bis zu 10 Prozent erhöhen, übernimmt für andere Modelle indessen die Zollkosten. Der Multimarken-Hersteller Stellantis hat gewarnt, die US-Zölle könnten das Produktionsvolumen in Italien mindern. Zu den Konzernmarken gehören unter anderem Fiat, Alfa Romeo und Maserati.