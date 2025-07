Gleichzeitig setzte die Berichtssaison erste positive Akzente. Marktbeobachter warnen jedoch vor zu hohen Erwartungen mit Verweis auf den von CNN errechneten «Fear and Greed Index», der im Moment bei 73 von 100 möglichen Punkten steht. Weil Anleger mit weiter steigenden Kursen rechneten, nähmen sie auch hohe Risiken in Kauf, erklärte ein Börsianer. Denn die dominierenden Themen blieben die gleichen: Zölle, Zinsen und die zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit. Vor allem das Thema Inflation in den USA durch Zölle werde immer wichtiger, sagten Börsianer mit Blick auf die am Vortag publizierten Daten zur Teuerung.