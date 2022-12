ABB und Holcim aktiv

Bei den Grosskonzernen, deren Aktien an der Schweizer Börse gehandelt werden, zeigten sich vor allem der Industriekonzern ABB und der Zementriese Holcim aktiv. So verkaufte ABB im Jahr 2022 die übrigen Anteile am Stromnetzgeschäft an Hitachi, was rund 1,4 Milliarden US-Dollar in die Kasse spülte. Zudem brachte der Konzern die Turbolader-Sparte Accelleron mit einer Kapitalisierung von 1,7 Milliarden Franken an die Börse und hegt auch für das E-Mobility-Geschäft im kommenden Jahr entsprechende Pläne.