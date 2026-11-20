Guy de Blonay, Portfoliomanager bei Jupiter, relativiert das Unbehagen wegen der UBS-Aktie ebenfalls, wie er im cash-Interview sagt. Die Bewertungslücke bei der UBS sei sicher auf die Unsicherheit rund um die Kapitalanforderungen zurückzuführen. Er weist aber auf den Abschlag gegenüber der Konkurrenz hin: «Die UBS wird für 2026 ungefähr mit dem 1,7-Fachen des materiellen Buchwerts gehandelt, Morgan Stanley dagegen mit etwa dem 3,5-Fachen. Das ist ungefähr die doppelte Bewertung», sagt de Blonay.