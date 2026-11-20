Mit der UBS-Aktie geht es kräftig bergab: 3,2 Prozent Minus auf 37,12 Franken sind es am Freitag, auf Wochensicht resultiert ein Verlust von über 8 Prozent. Damit ist die UBS nicht nur am Freitag die schlechteste Aktie des Swiss Market Index, sondern auch in der ganzen ablaufenden Handelswoche. Der aktuelle Stand von knapp 37 Franken pro Aktie ist der tiefste seit Mitte Mai.
Die Grossbank steht vor allem wegen der drohenden neuen Kapitalvorschriften unter Druck. Im Dezember (voraussichtlich am 16. des Monats) befasst sich der Nationalrat mit den gesetzlichen Verschärfungen für systemrelevante Grossbanken («Too big to fail»-Regulierung), die direkt auf die UBS nach der Übernahme der Credit Suisse abzielen.
Die Wirtschafts- und Abgabenkommission des Nationalrats wird ihre entscheidende Detailberatung über die neuen Eigenkapitalvorschriften für die UBS bereits am 23. und 24. November 2026 durchführen und einen Entscheid fällen. Bleibt es beim Entscheid des Ständerats, wonach die UBS ihre Auslandsbeteiligungen zu 90 Prozent mit Eigenkapital unterlegen soll, müsste die UBS mit den neuen Regeln insgesamt 18 Milliarden Dollar mehr Kapital halten als bisher.
Besonders ein Bericht von Reuters lastete diese Woche auf der UBS-Aktie und führte allein am Dienstag zu einem Einbruch von über 3 Prozent. Gemäss dem Artikel stellt sich die Bank intern darauf ein, dass sie sich mit ihrem Widerstand gegen die geplanten strengeren Kapitalvorschriften nicht durchsetzen wird. Ein kurzfristiger Kompromiss sei zwar noch möglich, die UBS rechne aber nur noch mit geringfügigen Anpassungen, so Reuters.
Die neuen Anforderungen bezüglich der Unterlegung ihrer Auslandsbeteiligungen mit Eigenkapital könnten die Bank dazu zwingen, mehr Gewinne zurückzubehalten. Dies würde unter anderem den Umfang für Aktienrückkäufe einschränken.
Einige Beobachter sind positiv für die UBS-Aktie
Nicht förderlich für den UBS-Aktienkurs diese Woche war auch die Meldung, wonach der aktivistische Aktionär Cevian seine Beteiligung an der UBS um einen Viertel reduzierte. Cevian war 2023 bei der UBS eingestiegen und hatte im Dezember des Jahres eine 1,3-Prozent-Beteiligung im Wert von rund 1,2 Milliarden Euro gemeldet.
Für einige Beobachter ist die Investoren-Verunsicherung bezüglich der UBS-Aktie übertrieben. Die Bank könne sich die sich abzeichnenden Auflagen leisten, ohne das operative Geschäft zu gefährden oder eine Kapitalerhöhung am Markt durchführen zu müssen, schrieb ein Analyst der Luzerner Kantonalbank. «Wir denken, die Anleger blicken durch die aktuellen Diskussionen hindurch und gewichten die Qualität und die Aussichten des Unternehmens höher», das operativ gut unterwegs sei.
Guy de Blonay, Portfoliomanager bei Jupiter, relativiert das Unbehagen wegen der UBS-Aktie ebenfalls, wie er im cash-Interview sagt. Die Bewertungslücke bei der UBS sei sicher auf die Unsicherheit rund um die Kapitalanforderungen zurückzuführen. Er weist aber auf den Abschlag gegenüber der Konkurrenz hin: «Die UBS wird für 2026 ungefähr mit dem 1,7-Fachen des materiellen Buchwerts gehandelt, Morgan Stanley dagegen mit etwa dem 3,5-Fachen. Das ist ungefähr die doppelte Bewertung», sagt de Blonay.
Die UBS dürfte bei seinen Beteiligungen im Fonds über das grösste Kurspotenzial verfügen, sagt de Blonay weiter. Sobald Klarheit über die Kapitalanforderungen, die Gewinnprognosen, die Dividenden und die Aktienrückkäufe bestehe, werde der Markt eine wesentlich bessere Grundlage haben, um die Bank zu bewerten. «Wenn das Ergebnis attraktiv ausfällt und die Eigenkapitalrendite von ungefähr 16 Prozent in Richtung 20 Prozent steigt, könnten sowohl die Gewinne wachsen als auch die Bewertungsmultiplikatoren steigen. Das könnte der Aktie im nächsten Jahr nochmals einen kräftigen Schub geben.»
Eine schlechte Börsenwoche hatte auch die Aktie von ABB, die über 6 Prozent zurückfiel. Nur gerade zwei Titel - Alcon und Richemont - konnten mit je 2 Prozent plus seit Montag Gewinne verzeichnen. Der SMI als Ganzes gab 2,4 Prozent nach. Am Schluss des Swiss Performance Index stehen Addex (minus 22 Prozent) und AMS Osram (minus 17 Prozent), während Medartis 5 Prozent gewann.