In der Kommentarspalte unseres Artikels über den Sinflug der Tesla-Aktie meldeten sich entsprechend überwiegend skeptische Stimmen. So ist für Leser "Holger Narrog" Tesla ein "notorisch defizitärer und mittlerweile hoch verschuldeter Elektromobilbauer". Tesla stehe vor zahlreichen Herausforderungen, die das Unternehmen regelmässig nicht einzulösen vermöge. cash-Leser «Torpedo» formuliert es noch unverhohlener: "Tesla ist in Wahrheit pleite". Man solle seine Anteile verkaufen, solange es überhaupt noch etwas dafür gebe, lautet der Rat.

Tatsächlich hat Tesla grosse Probleme, profitabel zu werden. Seit seinem Börsengang 2010 hat das Unternehmen in lediglich drei Quartalen einen Gewinn erwirtschaften können. Im ersten Quartal 2019 betrug der Verlust zuletzt rund 700 Millionen Dollar. Den Spruch, Tesla verbrenne zwar kein Benzin, aber dafür Geld, eilt dem Unternehmen weiterhin nach.

Der Kurs der Tesla-Aktie seit dem 15. Dezember 2018 (Grafik: cash.ch).

Allerdings: Es kommen auch positive Stimmen von der cash-Leserschaft, wenn auch in geringerem Ausmass. So glaubt "Leonie Herbert" weiterhin an die Zukunftsträchtigkeit des Elektroautobauers. Tesla baue nicht nur Elektro-Autos, sondern auch Batterien, was ein riesiger Zukunftsmarkt sei. Und: Man biete nicht einfach nur Autos sondern ein ganzes Mobilitätskonzept. Damit sei man anderen Autoherstellern um Jahre voraus.

In der Tat hat sich Tesla in der Vergangenheit am Markt riesige Sprünge gemacht. So bietet die Automarke mittlerweile mit einem SUV, einer Limousine und dem Mittelklassewagen Model 3 eine breite Palette von Modellen an. Neben der Entwicklung von Autos und eigenen Batterien ist Tesla auch im Bereich autonomes Fahren Vorreiter in der Branche.

Die Anleger goutieren das zurzeit nicht. Der Kursverlauf der letzten Tage zeigt bisher keine Erholung.