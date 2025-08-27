Das sind sehr langsame Einflussfaktoren. Werden sich die US-Importzölle von 39 Prozent - die höchsten unter den Industrienationen - negativ auf das BIP-Wachstum und die Einwanderung in die Schweiz auswirken? Vielleicht. Das wird man erst in einigen Jahren wissen. Zwar ist das Risiko für Immobilien nicht zu unterschätzen, zeigt sich jedoch erst über einen sehr langen Zeitraum (mehr hier).