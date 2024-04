Gold als sichere Anlage

Die Citi-Strategen unter der Leitung von Aakash Doshi gehen vielmehr davon aus, dass die Dynamik weiter anhält. In einer Kundenmitteilung vom Montag erklärte Doshi, dass die Bank den Goldpreis innerhalb der nächsten sechs bis 18 Monate auf über 3000 Dollar pro Unze ansteigen sieht, was einem Sprung von 25 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau entspricht. Das Team hob ausserdem sein Preisziel für Gold in diesem Jahr auf 2350 Dollar an und passte die Prognose für 2025 auf 2875 Dollar an. Sie erwarten ausserdem, dass der Handel in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 regelmässig die Marke von 2500 Dollar pro Unze testen und durchbrechen wird.