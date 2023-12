Analystenausblick eher verhalten

Nimmt man die Konsensus-Schätzung von der Nachrichtenagentur Bloomberg zur Hand, dann besteht mit einem Durchschnittswert von 62 Franken auf die nächsten zwölf Monate ein negatives Kurspotenzial. Die Differenz zur Einschätzung von Stifel lässt sich an den Studienautoren der Deutschen Bank (DB) ablesen, welche DocMorris nur mit Hold und einem Kursziel von 60 Franken einstufen. Während Stifel 27 Umsatzwachstum prognostiziert, kommt der DB-Analyst Falko Friedrichs nur auf ein organisches Umsatzwachstum von 21 Prozent und einen negativen Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen - kurz EBITDA - von minus 0,1 Prozent im Jahr 2024. «Damit liegen wir in etwa im Einklang mit der Prognose des Unternehmens zum adjustierten EBITDA-Break-even im nächsten Jahr», so Friedrichs.