Folglich werde an den Finanzmärkten derzeit der sogenannte «Trump-Trade» gespielt, schreiben die Experten der Helaba. Von der Politik des Republikaners dürften demnach vor allem traditionelle US-Unternehmen profitieren. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte markierte in der alten Woche daher ein frisches Allzeithoch - gab Ende Woche aber wieder nach und schloss am Freitag beim Stand von 40.287 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verabschiedete sich am Freitag 0,71 Prozent tiefer mit 5.505,00 Zählern. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,93 Prozent auf 19.522,62 Punkte. Angesichts von drei schwachen Handelstagen in Folge büsste er auf Wochensicht knapp vier Prozent ein.