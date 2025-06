1) Was sind Value-Aktien?

Value-Aktien sind, simpel gesagt, Titel, die an der Börse günstiger als ihr tatsächlicher Wert gehandelt werden. Sie zeichnen sich in der Regel durch solide Finanzdaten wie geringe Verschuldung, stabile Gewinne, ein bewährtes Geschäftsmodell und eine lange Firmenhistorie aus. Anleger, die nach dem Value-Ansatz investieren, suchen und kaufen unterbewertete Aktien, die an der Börse gegenwärtig schlecht dastehen und kein Wachstum versprechen - in der Hoffnung, dass das Wachstum zurückkehrt, der Markt die Unterbewertung korrigiert und der Kurs auf einen fairen Wert steigt.