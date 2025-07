Das Verhandlungsergebnis wurde indes schon früh zurückhaltend bis eher kritisch kommentiert, entsprechend folgte auch an der Börse schon bald die Ernüchterung und die Kurse rutschten am Nachmittag in die Verlustzone ab. Die Einigung zwischen den USA und wichtigen Partnern habe zwar die unmittelbaren Zollrisiken reduziert, doch Unsicherheiten blieben bestehen, so der Tenor in Börsenkreisen.