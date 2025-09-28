Die Reaktion der Börse auf einen möglichen Verkauf war euphorisch, der Aktienkurs schoss um mehr als 10 Prozent in die Höhe. Die Euphorie flachte jedoch kurzerhand wieder ab, als sich Analysehäuser skeptisch äusserten. Die Experten von J.P. Morgan verweisen darauf, dass trotz der Gerüchte keine konkreten Anhaltspunkte für eine bevorstehende Transaktion vorlägen. Sie begründen dies anhand von zwei Argumenten: Einerseits sei es schwierig, einen potenziellen Käufer mit einem klaren Synergie- oder Wertschöpfungsansatz zu finden, und andererseits, sich auf einen attraktiven Aufschlag zu einigen, da der Aktienkurs von Puma seit Jahresbeginn um 50 Prozent gefallen ist.