2022 geht als eines der launischsten Börsenjahre überhaupt in die Geschichtsbücher ein. Noch selten zuvor war die Kluft zwischen Erfolg und Misserfolg so gross wie in den vergangenen 12 Monaten. Und wenn sich schon jetzt etwas über das Börsenjahr 2023 sagen liesse, dann dass das Umfeld nicht eben weniger anspruchsvoll wird.