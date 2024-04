Der Swiss Market Index (SMI) hat in den letzten vier Wochen etwa 4 Prozent verloren. Der zu Beginn des Jahres herrschende Optimismus in Bezug auf die Zinssituation hat sich aufgrund der hartnäckig anhaltenden Inflation deutlich verringert. Thomas Urs Fischer, Anlagechef der Berner Kantonalbank BEKB, sagte in einem kürzlichen Interview mit cash.ch, dass sich vielmehr eine geldpolitische Anpassung in den Köpfen der Menschen vollziehe. Gleichzeitig hat die geopolitische Entwicklung im Nahen Osten mit den Auseinandersetzungen zwischen Israel und dem Iran an Brisanz gewonnen.